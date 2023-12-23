Путин выразил справороссам признательность за поддержку

Президент России Владимир Путин в послании делегатам и гостям XIII съезда партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» (СРЗП) выразил им признательность за поддержку. Телеграмма главы государства опубликована на сайте «Кремля».

«Приветствую делегатов и гостей XIII съезда социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду». <…> И, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку», — сказано в сообщении.

До этого лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявлял, что Путин пойдет на выборы не от партии «Единая Россия», а будет собирать подписи.

8 декабря после церемонии вручения в Кремле героям России медали «Золотая звезда» Путин заявил, что примет участие в предстоящих выборах главы государства. Политик четыре раза избирался на пост президента Российской Федерации — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

Ранее в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина.