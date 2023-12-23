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В США призвали Байдена надавить на Катар для продолжения переговоров по заложникам в Газе

Axios: в США призвали Байдена надавить на Катар по вопросу о заложниках в Газе

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J. Scott Applewhite/AP

Два сенатора в США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой оказать давление на Катар с целью продолжения переговоров между Израилем и ХАМАС по заложникам. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на письмо сенаторов главе государства.

«Сенатор-республиканец Джони Эрнст (Айова) и сенатор-демократ. Джеки Розен (штат Невада) в четверг направил письмо президенту Байдену с просьбой оказать давление на Катар, чтобы заставить ХАМАС вернуться за стол переговоров по новой сделке с заложниками», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что Катар является ключевым союзником США на Ближнем Востоке, «особенно когда речь заходит об усилиях по освобождению заложников».

До этого сообщалось, что Израиль предложил объявить недельную гуманитарную паузу в секторе Газа для возвращения порядка 35 заложников, удерживаемых в регионе радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее в ООН назвали единственный способ спасти жителей Газы.

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