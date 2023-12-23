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В ЦАР сообщили, что Банги готовы обсудить с РФ добычу алмазов

В ЦАР сообщили, что Банги готов обсуждать с российской стороной добычу алмазов

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Depositphotos

Глава Министерства иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон сообщила, что в случае, если российская сторона намерена укрепить сотрудничество с Банги, то им нужно вести переговоры с министерствами в ЦАР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Любая страна, которая хочет помочь нам придать цену нашим ресурсам, чтобы позволить извлечь из этого выгоду, развивать нашу страну и получать преимущества, чтобы повысить уровень благосостояния населения ЦАР, - мы открыты к этому», — сообщила Байпо-Темон.

Ранее сообщалось, что бизнесом экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Центральноафриканской республике (ЦАР) руководит глава местного «Русского дома» Дмитрий Сытый. По данным издания, он курирует сеть компаний, которые ЧВК «Вагнер» якобы использовала для экспорта золота, алмазов, пиломатериалов с базы в ЦАР. По словам источников, он также руководит медиа, финансируемыми группой в России. Названия СМИ не раскрываются, при этом принадлежавшая Пригожину медиагруппа «Патриот» прекратила свою работу в июне прошлого года.

При этом издание отмечает, что его роль в развитии бизнеса Евгения Пригожина может быть недолгой, так как ему не хватает связей Пригожина с Кремлем.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».

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