В Киеве заметили «пасхалку» для Путина в речи Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции намекнул российскому коллеге Владимиру Путину, что страна не собирается вступать в НАТО. Об этом заявил украинский историк, политолог Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу «Да, это так».

«Он «зашил» один посыл, который был адресован Путину», — полагает эксперт.

По мнению политолога, скрытая мысль украинского лидера содержалась в том, что республика не намерена вступать «ни в какое НАТО».

Как заявил Бондаренко, в настоящее время тяжело предсказать вероятность переговоров об урегулировании ситуации на Украине, так как пока не сформированы позиции участников конфликта и потенциальных посредников — Соединенных Штатов и Великобритании.

Перед этим бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сообщил, что конфликт России и Украины является для Зеленского бизнесом, а для Путина трагедией.

Ранее Медведчук сравнил выступления Путина и Зеленского.