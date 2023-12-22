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Стало известно предложение Зюганова по кандидату от КПРФ на выборах президента

«Ведомости»: Зюганов предложил выдвинуть Харитонова кандидатом на выборах

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Председатель центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов предложил на пленуме ЦК выдвинуть депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом от партии на выборах президента России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Отмечается, что решение будет принято после обсуждения 23 декабря на съезде КПРФ.

По данным газеты на пленуме ЦК обсуждались кандидатуры самого Зюганова, первых зампредов ЦК Юрия Афонина и Ивана Мельникова, зампредов ЦК Дмитрия Новикова и Леонида Калашникова и других.

22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что парламентские партии реализуют свое право, выдвигая кандидатов на выборы главы государства, все происходит в строгом соответствии с российским избирательным законодательством.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

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