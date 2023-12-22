Внуку экс-президента Южной Кореи дали условный срок за употребление наркотиков

Суд в Сеуле приговорил внука экс-президента Южной Кореи Чон Ду Хвана к 2,5 года условного срока за употребление наркотических веществ. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Центральный окружной суд Сеула приговорил Чон У Вона (внука экс-президента Чон Ду Хвана – прим. ред.) к тюремному заключению сроком два с половиной года с отсрочкой на четыре года по обвинению в нарушении Закона о контроле над наркотиками», — говорится в сообщении.

Суд также приговорил его к 120 часам волонтерской работы и 80 часам программы лечения от наркомании.

Было установлено, что внук бывшего главы государства принимал запрещенные вещества в США в период с ноября 2022 по март 2023 года.

До этого сообщалось, что военные Южной Кореи проверят информацию об употреблении военными наркотиков в армии, которую распространил внук умершего экс-президента страны Чун Ду Хвана Чун У Вон.

Ранее в Турции- задержали международного наркобарона.