Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Внуку экс-президента Южной Кореи дали условный срок за употребление наркотиков

Yonhap: внук экс-президента Южной Кореи получил условный срок за наркотики

close
100%
hope.with.jesus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Сеуле приговорил внука экс-президента Южной Кореи Чон Ду Хвана к 2,5 года условного срока за употребление наркотических веществ. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Центральный окружной суд Сеула приговорил Чон У Вона (внука экс-президента Чон Ду Хвана – прим. ред.) к тюремному заключению сроком два с половиной года с отсрочкой на четыре года по обвинению в нарушении Закона о контроле над наркотиками», — говорится в сообщении.

Суд также приговорил его к 120 часам волонтерской работы и 80 часам программы лечения от наркомании.

Было установлено, что внук бывшего главы государства принимал запрещенные вещества в США в период с ноября 2022 по март 2023 года.

До этого сообщалось, что военные Южной Кореи проверят информацию об употреблении военными наркотиков в армии, которую распространил внук умершего экс-президента страны Чун Ду Хвана Чун У Вон.

Ранее в Турции- задержали международного наркобарона.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами