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В ООН заявили о недопустимости вовлечения САР в палестино-израильский конфликт

Зампостпреда РФ при ООН: нельзя вовлекать Сирию в ближневосточный конфликт

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MFA Russia/Global Look Press

Нельзя впутывать Сирию в конфликт между Израилем и Палестиной. С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, чьи слова приводит ТАСС.

Он выразил опасения, что участившиеся атаки Армии обороны Израиля на сирийские объекты и удары на «голубой линии» между Ливаном и Израилем грозят вовлечь Сирию в полноценную региональную конфронтацию.

«Этого никак нельзя допустить», — утверждает дипломат в ходе совещания Совета Безопасности ООН.

По мнению российского зампостпреда, рост эскалации в зоне боевых действий провоцирует нарастание напряженности в САР, о чем свидетельствует значительная активизация различных сил и формирований в регионе.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что РФ рассчитывает на запрос всемирной организации с требованием прекращения боевых действий в зоне ближневосточного конфликта.

Ранее Небензя рассказал, как Запад относится к палестинцам.

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