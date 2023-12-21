В Британии раскрыли, кто проигрывает в палестино-израильском конфликте

Израиль вопреки массированному применению силы против палестинского движения ХАМАС проигрывает в конфликте в секторе Газа на фоне международной критики операций Израиля и больших потерь. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты Guardian Пол Роджерс.

«Израиль проигрывает войну против ХАМАСА, но Нетаньяху и его правительство никогда этого не признают», — пишет обозреватель.

По его мнению, многие факторы говорят о нарастающих неудачах Израиля, включая его неспособность найти доказательства в поддержку заявления ЦАХАЛ о штаб-квартире ХАМАС под больницей Аш-Шифа и неудачу в определении местонахождения израильских заложников.

Кроме того, обозреватель иллюстрирует тезис о неудачах Израиля тем, что военизированные формирования ХАМАС 12 декабря устроили «искусную тройную засаду» в контролируемой ЦАХАЛ части сектора Газа. Подразделение Армии обороны Израиля попало в засаду и понесло потери.

Отмечается, что еще одно свидетельство неудач ЦАХАЛ появилось несколько дней спустя, когда трем израильским заложникам удалось сбежать из плена ХАМАС. Однако, пишет Роджерс, сбежавшие израильские заложники были убиты солдатами Армии обороны Израиля.

На этом фоне критика в адрес Израиля появляется со стороны международного сообщества, в том числе от бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который предупредил о последствиях, которые продлятся 50 лет.

До этого сообщалось, что большинство мирных палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа (72%) поддерживают нападение боевиков радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее дочь Трампа и ее муж прибыли в Израиль с визитом солидарности.