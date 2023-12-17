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Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низких значений

Kyodo: рейтинг правительства Японии упал до 22,3%

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Рейтинг японского правительства снизился до рекордно низких значений в 22,3%. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на результаты общенационального телефонного опроса.

«Уровень поддержки кабинета премьер-министра Японии Фумио Кисиды упал до нового минимума в 22,3 процента, поскольку растущий политический скандал по сбору средств втягивает его правительство и правящую Либерально-демократическую партию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре уровень одобрения кабинетом министров упал с 28,3% в ноябре. Показатель являлся предыдущим рекордно низким уровнем одобрения кабмина. При этом уровень неодобрения правительства вырос до рекордно высокого уровня в 65,4%.

До этого агентство Kyodo сообщало, что политический скандал может привести к отставке правительство Японии.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

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