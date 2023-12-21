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Большинство палестинцев заявили, что поддерживают атаку ХАМАС на Израиль

CNN: более 70% палестинцев поддерживают нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

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Yousef Masoud/Global Look Press

Большинство мирных палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа (72%) поддерживают нападение боевиков радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом свидетельствуют результаты опроса Палестинского центра политических и социологических исследований, которые приводят CNN и The Wall Street Journal.

Опрос был проведен в начале декабря во время действовавшего перемирия между Израилем и ХАМАС в целях обмена израильских заложников на палестинских заключенных. В исследовании приняли участие 750 совершеннолетних человек на Западном берегу и 481 в секторе Газа.

Согласно данным опроса, лишь 22% опрошенных среди мирного населения Палестины считают неправильным атаку боевиков на гражданских лиц в Израиле.

Директор Палестинского центра политических и социологических исследований Халил Шикаки высказал мнение, что это вовсе не означает, что большинство палестинцев одобряют «зверства», совершенные боевиками ХАМАС 7 октября.

Палестинцы заявили, что сейчас они не могут позволить себе дипломатию и переговоры, поэтому нападение и вооруженная борьба являются единственным средством к прекращению огня в секторе Газа и в целом «израильской оккупации».

При этом 80% участников опроса назвали нападение на женщин и детей военным преступлением. 85% признались, что не видели видеоролики с действиями боевиков ХАМАС 7 октября.

На этой неделе посол Израиля в Германии Рон Прозор заявил немецкому депутату Франку Мюллер-Розентритту, что мирные палестинцы приложили руку к нападению боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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