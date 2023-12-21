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«Новые люди» определятся с кандидатом на выборы президента к 25 декабря

Кандидат в президенты от «Новых людей» подаст документы в ЦИК 25 декабря

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Пресс-служба партии «Новые люди»

Кандидат в президенты России от партии «Новые люди», который будет определен на съезде 24 декабря, подаст необходимые документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-служба партии, передает ТАСС.

До этого пресс-служба сообщала, что в качестве кандидатов от «Новых людей» будут рассматриваться лидер партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя думской фракции Сардан Авксентьев.

Ранее руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин сообщал, что в сбор подписей в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина, который в марте 2024 года примет участие в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца, будут участвовать все первичные отделения «Единой России».

20 декабря Центризбирком разрешил Путину начать сбор подписей для президентских выборов и принял заявки от еще 15 потенциальных кандидатов. По данным «Коммерсанта», лидерами избирательного штаба Путина могут стать военный из ДНР, глава одной из московских коронавирусных больниц и актер Владимир Машков.

Ранее Путин лично выбрал сопредседателей его избирательного штаба.

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