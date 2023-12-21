Матвиенко призвала изменить законодательство о возвращении россиян

Законодательство о возвращении соотечественников в Россию устарело, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам осенней сессии, ее цитирует ТАСС.

Матвиенко уверена в необходимости внести изменения в соответствующие законодательные акты, подчеркнув, что речи о раздаче российского гражданства по первому требованию не идет.

«Речь идет о людях, которые действительно наши соотечественники, люди, которые ценят Русский мир, люди, которые не принимают извращенные ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-принципы воспитания для своих детей», — сказала она.

Матвиенко считает, что нужно отказаться от «диких требований» для людей, которые выступают за сохранение семейных ценностей.

При этом бывшие жители ближайшего зарубежья, получившие гражданство, обязаны стать на воинский учет. Недавно двух жителей Челябинской области лишили гражданства России из-за того, что они не встали на воинский учет и не прошли службу в армии.

В Москве ранее двух россиян лишили гражданства за торговлю наркотиков. Это первый случай в истории страны.

Ранее СКР предложил лишать приобретенного гражданства за любые тяжкие преступления.