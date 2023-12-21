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Парламент Эстонии не стал создавать комиссию по российскому бизнесу мужа Каллас

Парламент Эстонии отклонил создание комиссии по российскому бизнесу мужа Каллас

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Global Look Press

Парламентское большинство эстонского Рийгикогу отвергло проект о создании специальной следственной комиссии по расследованию «российского бизнеса» супруга премьер-министра страны Каи Каллас. Об этом сообщает ERR.

Проект о создании спецкомиссии по расследованию бизнеса Арво Халлика с Россией был внесен оппозиционной партией Isamaa («Отечество»). В результате голосования 51 депутат из 101 выступил за отклонение проекта, еще 13 парламентариев не приняли участие в голосовании.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа.

Позже Кая Каллас сообщила, что ее супруг продал долю в компании Stark Logistics, которая продолжает работать с Россией, «по цене бутерброда».

До этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что премьер-министр страны Кая Каллас обязана дать обществу разъяснения по поводу возникшего скандала вокруг ее мужа Арво Халлика.

Ранее петиция за отставку премьера Эстонии набрала нужное количество голосов.

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