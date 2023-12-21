В Польше указали на невозможность Украины противостоять России без помощи Запада

Бывший командующий многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток», польский генерал-лейтенант Богуслав Самол заявил, что Украина не справится с военным потенциалом России без поддержки стран Запада. Такую точку зрения он высказал в эфире Radio Wnet.

По его словам, Украина — страна средних размеров, которая не сможет выжить без внешней поддержки в сравнении с потенциалом, которым обладает Россия.

Самол подчеркнул, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужны не десятки единиц военной техники, а сотни, чтобы противостоять российским вооруженным силам.

Он также предрек Украине сложное будущее из-за проблем с финансированием со стороны Запада.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время летнего контрнаступления не смогли выполнить поставленные перед ними задачи и понесли большие потери.

По словам Павела, украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. На передовой больше нет существенного продвижения, зато имеются большие потери в людях и технике. Одной из основных причин неудач ВСУ президент Чехии посчитал недостаточную поставку Западом вооружений и оборудования Киеву.

Ранее в издании Focus назвали ежедневные потери ВСУ.