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В издании Focus назвали ежедневные потери ВСУ

Focus: ВСУ теряют по 800 военнослужащих в день

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины ежедневно теряют по 800 военнослужащих. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Это означает, что для замены потерянных солдат ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч новых бойцов, говорится в статье. Кроме того, требуются рекруты для ротации тех военнослужащих, которые уже находятся на передовой.

Помимо недостатка личного состава армия Украины сталкивается с проблемами в работе западной военной техники — она не чудодейственна и постепенно изнашивается, не хватает боеприпасов, отмечается в публикации.

В то время как Россия имеет непрерывный доступ к артиллерийским боеприпасам. Согласно данным генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, ВСУ ежедневно выпускают от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов по сравнению с 20 тысячами с российской стороны.

14 декабря в ходе пресс-конференции по итогам года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ во главе с главкомом Валерием Залужным запросил мобилизовать еще 450–500 тысяч человек.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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