Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Опрос показал отношение американцев к отстранению Трампа от праймериз в Колорадо

YouGov: 54% американцев согласны с решением суда Колорадо по отстранению Трампа

close
100%
Brian Snyder/Reuters

Более 50% американцев поддерживают решение Верховного суда штата Колорадо исключить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа из избирательных бюллетеней в соответствии с 14-й поправкой. Это следует из опроса YouGov, проведенного на следующий день после вынесения решения.

Согласно опросу, 54% американцев либо полностью, либо в некоторой степени одобряют решение суда отстранить Трампа от праймериз в Колорадо. 35% опрошенных граждан США не одобряют такое развитие событий.

До этого Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США.

Судьи объяснили свое решение 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает участникам мятежа занимать высшие государственные должности.

Позже стало известно, что представители Республиканской партии США возмущены решением Верховного суда Колорадо не включать кандидата на должность главы государства Дональда Трампа в избирательный бюллетень на предстоящих выборах.

Ранее Трампу предсказали три сценария после решения суда в Колорадо.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами