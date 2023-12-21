Опрос показал отношение американцев к отстранению Трампа от праймериз в Колорадо

Более 50% американцев поддерживают решение Верховного суда штата Колорадо исключить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа из избирательных бюллетеней в соответствии с 14-й поправкой. Это следует из опроса YouGov, проведенного на следующий день после вынесения решения.

Согласно опросу, 54% американцев либо полностью, либо в некоторой степени одобряют решение суда отстранить Трампа от праймериз в Колорадо. 35% опрошенных граждан США не одобряют такое развитие событий.

До этого Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США.

Судьи объяснили свое решение 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает участникам мятежа занимать высшие государственные должности.

Позже стало известно, что представители Республиканской партии США возмущены решением Верховного суда Колорадо не включать кандидата на должность главы государства Дональда Трампа в избирательный бюллетень на предстоящих выборах.

Ранее Трампу предсказали три сценария после решения суда в Колорадо.