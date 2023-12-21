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Власти Палестины хотели бы провести новые выборы уже в независимом государстве

Посол Палестины Салах Абдель Шафи рассказал о новых выборах в государстве

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Christophe Ena/AP

Посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что власти Палестины намерены провести новые выборы в рамках политического решения конфликта и независимого государства. Об этом он рассказал РИА Новости.

Посол подчеркнул, что на этот раз выборы должны быть проведены в соответствии с политическим решением и в условиях независимого государства.

В ответ на вопрос о возможном участии палестинского движения ХАМАС в выборах после окончания войны в секторе Газа посол подтвердил, что они могут принять участие, так как уже участвовали в выборах в 2006 году и победили на них.

Накануне Саудовская Аравия представила мирный план по сектору Газа. Согласно плану, военное руководство радикальной группировки ХАМАС предполагается «эвакуировать» в Алжир из-за хороших взаимоотношений страны с главными спонсорами группировки — Катаром и Ираном. Кроме того, предлагается сформировать «переходный совет», объединяющий главные партии — ХАМАС, «Исламский джихад» (организация запрещена в России) и ФАТХ и на четыре года назначить его ответственным за управление регионом.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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