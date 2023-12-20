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Лавров прибыл в Тунис

Глава МИД России Лавров прибыл в Тунис на переговоры

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тунис на переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет, на борту которого находится глава российского внешнеполитического ведомства, приземлился в аэропорту столицы Туниса, которая также называется Тунис. У Лаврова в арабской республике запланировано несколько двусторонних встреч.

Лавров прибыл в Тунис после поездки в Марракеш, где глава российского МИД проводил переговоры с главами МИД Марокко и Египта на полях Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС).

До этого в совместном заявлении, принятом на прошедшей в Марракеше VI сессии РАФС, Россия и арабские страны заявили о недопустимости военного решения проблем в Ливии и выступили за единство и суверенитет этого государства.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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