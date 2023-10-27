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В Молдавии вновь отказались платить полную сумму задолженности «Газпрому»

Санду заявила, что Молдавия выплатит только $9 млн из $700 млн долга «Газпрому»

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Aurel Obreja/AP

Президент Майя Санду заявила, что Молдавия может выплатить только $9 млн из $700 млн долга «Газпрому», сообщает телеканал Vocea Basarabiei.

«У нас есть доказательства: аудит проводился признанными в этой области международными компаниями. Таким образом, «Молдовагаз» может заплатить «Газпрому» 9 миллионов долларов, а не 700 с чем-то миллионов долларов», — заявила Санду.

Расхождения связаны с тем, что аудит исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» выявил, что $400 млн долга якобы не подлежат взысканию из-за истечения срока давности, еще $276 млн долга якобы не подтверждены документально ни «Молдовагазом», ни «Газпромом».

Российская компания, которой принадлежит контрольный пакет акций «Молдовгаза», заявила, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

До этого Молдавия направила в «Газпром» проект мирового соглашения по долгам «Молдовагаза».

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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