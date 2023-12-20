Глава евродипломатии оценил важность выбора президента США для европейцев

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что в мире все большее значение приобретает личность побеждающего на выборах политика и что для европейцев «очень-очень важно», кто победит на предстоящих выборах в США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, «кто управляет – становится все более важным». Он подчеркнул, что для европейцев «очень-очень важным вопросом» является то, кто станет следующим американским президентом.

Боррель добавил, что предстоящие выборы в США «могут дать России более благоприятный сценарий».

До этого президент США Джо Байден заявил, что демократы в США рискуют «потерять все» в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году.

Предвыборный штаб Байдена все больше внимания уделяет Трампу как вероятному кандидату от республиканской партии, поскольку он готовится к матчу-реваншу 2020 года.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден разочарован низким рейтингом и результатами проведенных недавно опросов, глава государства интересовался у своих помощников, что они делают, чтобы это исправить.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.