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Украина может только угрожать дронами, чтобы иметь шанс к переговорам с РФ

NYT: Киев может только угрожать дронами, чтобы иметь шанс к переговорам с РФ

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Александр Кряжев/РИА Новости

У Украины мало шансов для того, чтобы взять какие-либо территории, а для того, чтобы вести переговоры с Россией в 2025 году, Киев только пытается угрожать ракетами и дронами. Об этом сообщает New York Times.

Отмечается, что Украина еще долго будет ждать помощь от стран Запада для ведения боевых действий против России. Сообщается, что на данный момент помощь Запада остается под вопросом.

«Учитывая, что украинское наступление сейчас застопорилось, а шансов на продвижение на суше мало, цель будет состоять в том, чтобы создать достаточно реальную угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы появилась возможность для содержательных переговоров с Россией в конце следующего года или в 2025 году», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что вопрос переговоров с Украиной неактуален. Так он ответил на заявление Владимира Зелинского, который сказал, что что переговоры с РФ неактуальны для Киева. По словам Пескова, для переговорного процесса еще нет базиса, фундамента.

Ранее Зеленский назвал виновных в провале наступления ВСУ на юге.

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