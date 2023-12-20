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Представители Ирана и ХАМАС провели переговоры в Катаре

Глава МИД Ирана Абдоллахиан встретился с лидером ХАМАС Ханией в Катаре

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился с главой политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба иранского МИД в Telegram-канале.

Согласно публикации, в ходе переговоров стороны обсудили политическую ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также международную обстановку.

Абдоллахиан выразил поддержку палестинскому народу и осудил США за помощь Израилю.

7 декабря президент Ирана Эбрахим Раиси во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что необходимо в кротчайшие сроки найти мирное решение конфликта между Израилем и Палестиной, бомбардировки Газы должны прекратиться.

Иранский лидер Раиси подчеркнул, что потери среди палестинских детей из-за действий еврейского государства вызывают сожаление, схожие эмоции вызывает и факт поддержки Израиля со стороны США.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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