Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле подтвердили встречу Путина с Назарбаевым в Москве

Песков подтвердил, что Путин встретился в Москве с Назарбаевым

close
100%
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин действительно накануне встретился в частном порядке с бывшим лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Факт встречи подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, [Назарбаев] действительно был в Москве и была частная встреча с президентом. Это мы можем подтвердить», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Таким образом подтвердились слухи о визите Назарбаева в Россию, которые накануне появились в казахстанских Telegram-каналах. При этом пресс-секретарь президента не уточнил, о чем разговаривали российский лидер и Назарбаев.

В ноябре Путин посетил Казахстан, где встречаться с Назарбаевым не стал из-за насыщенного графика.

В начале декабря выяснилось, что российский лидер получил в подарок от Назарбаева экземпляр мемуаров последнего, где Путину посвящена целая глава.

Ранее сообщалось, что Путин рассчитывает встретиться с главами стран СНГ в декабре.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами