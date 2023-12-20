В Кремле подтвердили встречу Путина с Назарбаевым в Москве

Президент России Владимир Путин действительно накануне встретился в частном порядке с бывшим лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Факт встречи подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, [Назарбаев] действительно был в Москве и была частная встреча с президентом. Это мы можем подтвердить», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Таким образом подтвердились слухи о визите Назарбаева в Россию, которые накануне появились в казахстанских Telegram-каналах. При этом пресс-секретарь президента не уточнил, о чем разговаривали российский лидер и Назарбаев.

В ноябре Путин посетил Казахстан, где встречаться с Назарбаевым не стал из-за насыщенного графика.

В начале декабря выяснилось, что российский лидер получил в подарок от Назарбаева экземпляр мемуаров последнего, где Путину посвящена целая глава.

Ранее сообщалось, что Путин рассчитывает встретиться с главами стран СНГ в декабре.