Экс-премьер Молдавии предостерег от эйфории после решений ЕС

Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Партии развития и объединения Ион Кику призвал действующую в стране власть не предаваться эйфории от решения ЕС по началу переговоров о вступлении, а браться за работу. Соответствующее заявление он сделал в эфире канала Rlive.

Он отметил важность решения Европейского союза, однако подчеркнул, что теперь следует переходить к делу, чтобы добиться преимуществ от сближения с политическим объединением.

«Потому что те предвступительные фонды, те возможности, которые открываются перед нами даже в этот период, должны быть капитализированы. Если мы будем и дальше каждый день устраивать сабантуи и отмечать этот промежуточный результат, то, боюсь, средств мы не увидим», — заявил Кику.

По словам экс-премьера, Молдавии следует обратить внимание на Болгарию и Румынию, чьи способности к капитализации были не слишком высокими.

«Прежде чем извлечь выгоду из этих средств, нам предстоит пройти долгий путь», — констатировал он.

14 декабря стало известно, что Молдавия желает реинтеграции Приднестровья до вступления в ЕС. Об этом заявила президент республики Майя Санду. По ее словам, власти Молдавии стремятся «в первую очередь к сохранению мира» в регионе и недопущению дестабилизации.

Ранее Эрдоган оценил сроки вступления Украины и Молдавии в ЕС.