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Стало известно, кто может возглавить избирательный штаб Путина

«Ъ»: возглавить избирательный штаб Путина могут Машков, Жога и врач Лысенко

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Александр Казаков/РИА Новости

В руководство избирательного штаба Владимира Путина, который подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты России 18 декабря, могут войти ветеран СВО, главврач московской больницы и народный артист РФ. Имена возможных сопредседателей штаба выяснил «Коммерсантъ».

По информации издания, все трое предполагаемых руководителей входят в инициативную группу, которая 16 декабря поддержала Путина как кандидата-самовыдвиженца. Речь идет о главе парламента Донецкой народной республики, командире батальона «Спарта» Артеме Жоге, актере Владимире Машкове и главном враче Московской городской больницы №52 Марьяне Лысенко.

Именно Жога 8 декабря от лица Донбасса обратился к Путину с просьбой участвовать в президентских выборах, на что последний ответил утвердительно. Кроме того, Жога возглавлял список «Единой России» на осенних выборах в Народный совет ДНР.

Лысенко считается одним из главных известных борцов с пандемией ковида, за что получила звание Героя Труда. Также она баллотировалась в Госдуму по списку от ЕР, впоследствии отказавшись от мандата.

Машков же, как пишет «Ъ», неоднократно присутствовал на мероприятиях «Единой России», входил в комиссию, разрабатывавшую поправки к Конституции, и тоже избирался в Госдуму по списку ЕР, отказавшись затем от мандата.

8 декабря после церемонии вручения в Кремле Героям России медали «Золотая звезда» Путин заявил, что примет участие в предстоящих выборах главы государства. Политик четыре раза избирался на пост президента Российской Федерации — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера пройдет 7 мая.

Ранее в ЦИК пообещали рассмотреть вопрос о регистрации группы избирателей в поддержку Путина.

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