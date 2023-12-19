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Стали известны ожидания американцев от президентства Трампа

Более 50% американцев ждут, что Трамп будет работать как диктатор, если победит

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Mike Blake/Reuters

Более половины американцев считают, что Дональд Трамп будет действовать как диктатор в случае победы на президентских выборах в США в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные опроса Harvard CAPS/Harris poll.

Как следует из опроса, 56% респондентов в некоторой степени полагают, что Трамп будет действовать как диктатор в случае победы на выборах. Еще 40% полностью согласны с этим утверждением.

Кроме того, опрос показал, что около половины всех избирателей считают, что Трамп станет угрозой для демократии, если его переизберут президентом.
Опрос также показал, что 59% американцев считают, что демократы пытаются несправедливо запугивать избирателей Трампом.

Ранее газета The New York Times писала, что в Европе боятся последствий возможной победы бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на предстоящих выборах президента в США.

До этого экс-президент США Дональд Трамп пообещал не становиться диктатором в случае победы на выборах главы государства Соединенных Штатов.

Ранее Пелоси рассказала, чем обернется возвращение Трампа в Белый дом.

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