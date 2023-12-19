В Грузии поздравили граждан со статусом кандидата в ЕС на фоне карты России

Мэр Батуми Арчил Чиковани на заседании городского собрания выступил с поздравлением по поводу получения Грузией статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) на фоне карты России в цветах и символах этого политического объединения. На это обратил внимание Telegram-канал «NewsGeorgia / Новости — Грузия».

Во время речи представителя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» за его спиной появилась карта Российской Федерации в цветах Евросоюза.

Позже Чиковани объяснил такое развитие событий технической ошибкой. Однако, как отмечает Telegram-канал, оппозиция все равно покинула заседание в знак протеста.

14 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры и премьер-министры стран — членов регионального содружества решили предоставить Грузии статус государства — кандидата на вступление в организацию. Как он отметил, это произошло в ходе итогового в текущем году саммита ЕС.

Ранее в Грузии заявили о попытках оппозиции вызвать хаос в стране из-за евроинтеграции.