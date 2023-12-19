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Кэмерон пообещал четвертый акт конфликта на Украине

Глава МИД Британии Кэмерон пообещал четвертый акт конфликта на Украине

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Конфликт Вооруженных сил Украины (ВСУ) не увенчался успехом, однако в противостоянии Москвы и Киева будет четвертый акт. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонной, передает ТАСС.

«Это как постановка, которая имеет несколько актов… Конечно, третий акт оказался сложным на поле боя, но четвертый акт еще должен быть написан. И мы должны гарантировать, что он будет написан правильным способом, друзьями, партнерами и западными миром», — заявил Кэмерон.

Он подчеркнул, что первым актом конфликта на Украине было наступление российских вооруженных сил, которое, по его мнению, не увенчалось успехом. Вторым актом Кэмерон счел возвращение Киевом части утерянных территорий.

До этого он заявил, что Лондон и Париж будут оставаться убежденными сторонниками Украины столько, сколько необходимо.

«Великобритания и Франция были стойкими сторонниками Украины и мы будем продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется», — сказал Кэмерон.

Он также выразил уверенность, что Запад может гарантировать, что президент России Владимир Путин «проиграет». По словам Кэмерона, «важно, чтобы он действительно проиграл».

Ранее в Кремле пояснили, чем закончится для Британии и Франции поддержка Украины.

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