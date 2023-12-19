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В Кремле пояснили, чем закончится для Британии и Франции поддержка Украины

Песков заявил, что поддержка Украины приведет к вовлечению Британии в конфликт

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддержка Украины до тех пор, пока это будет необходимо, приведет к вовлечению Британии и Франции в конфликт, а также истощению экономик этих стран.

Такими словами Песков прокомментировал заявление главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о том, что Британия и Франция будет продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией до тех пор, пока это будет необходимо, и что главное для этих стран — поражение президента России Владимира Путина.

«Наверное мои коллеги из МИД будут это комментировать. Это продолжение хорошо известной позиции. Эта позиция будет приводить к истощению ресурсов и вовлеченности этих стран в украинский конфликт. Мы хорошо знаем эту позицию, она не может изменить ход событий», — заявил Песков.

До этого академик РАН Сергей Глазьев заявил, что спустя несколько недель после назначения бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона на должность главы МИД королевства, становится ясно, что Лондон жаждет «новой крови, как на Украине, так и во всем мире».

Ранее политолог раскрыл, кому меньше всего выгодна поддержка Украины.

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