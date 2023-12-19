В США назвали главные приоритеты по защите Украины зимой

Посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк заявила, что главным приоритетом Вашингтона по защите этой страны предстоящей зимой является сохранение энергетической инфраструктуры. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Кроме этого, она обозначила задачу «максимизации экспорта через порты и границы Украины».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала страны, поддерживающие Украину, создать «зимний щит» над страной.

По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, это необходимо осуществить для защиты Украины от аварий на электростанциях и перебоев в подаче электроэнергии.

В планах Бербок значится расширение противовоздушной обороны и поставка электрогенераторов, а также общее усиление энергоснабжения территорий Украины.

«Прошлой зимой мы видели, с какой жестокостью российский президент [Владимир Путин] ведет конфликт, преднамеренно атакуя электростанции», — заявила Бербок.

Ранее Украина и Румыния договорились о канале «Дунай — Черное море».