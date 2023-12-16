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Украина и Румыния договорились о канале «Дунай — Черное море»

Украина и Румыния завершили 20-летний спор о канале «Дунай — Черное море»

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Wikimedia Commons

Украина согласится выполнить требования Румынии при строительстве канала «Дунай — Черное море». Об этом сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

«Двадцатилетий спор с Румынией по выполнению ее требований при строительстве канала «Дунай — Черное море» разрешен», — написал Стрелец.

По словам министра, Киев проделал большую работу по приведению проекта канала в соответствие с требованиями «Конвенции Экспо», заявив, что Украине не безразличны добрососедские отношения с Румынией и соблюдение норм международного права.

Движение по первой части канала в дельте Дуная было открыто в 2004 году в бытность президента Украины Леонида Кучмы. Вскоре Еврокомиссия выразила протест, указав, что дельта Дуная находится под охраной ЮНЕСКО. Украина приостановила работы, при этом подчеркнув, что восстановление судоходства в нижнем Дунае — суверенное право государства.

Согласно «Конвенции ЭКСПО», подписанной в 1997 году, оценка возможного экологического ущерба от реализации проектов на приграничных территориях должна производиться не только внутри страны, но и силами соседних государств, чьи интересы могут быть затронуты.

13 декабря в Румынии пообещали поддержать вступление Молдавии и Украины в ЕС.

19 октября в США заявили о предоставлении Украине $700 млн на модернизацию логистической инфраструктуры, включая порты Дуная.

Ранее в ЕС определили самую несчастную страну содружества.

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