США не собираются диктовать Израилю сроки боевых действий в секторе Газа

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не будет выставлять Израилю сроки ведения боевых действий против радикальной группировки ХАМАС на территории сектора Газа. Его слова приводит Bloomberg.

«Это операция Израиля, и я здесь не для того, чтобы диктовать сроки или условия. Наша поддержка права Израиля на самооборону является железной. Однако защита палестинского гражданского населения является моральным долгом и стратегическим императивом», — заявил Остин.

Как пишет Bloomberg, заявления шефа Пентагона в адрес еврейского государства стали мягче в сравнении с его предыдущими высказываниями и словами президента США Джо Байдена. Остин ранее предупреждал израильскую сторону, что своими действиями она «заменит тактическую победу стратегическим поражением», напоминает агентство.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив на встречу с руководством Израиля.

Глава Пентагона уточнил, что рассчитывает встретиться с израильским коллегой Йоавом Галантом, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и кабинетом военных действий, чтобы подтвердить «непоколебимую приверженность» Соединенных Штатов Израилю.

Также стороны обсудят операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ликвидации боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, а Остин в свою очередь подчеркнет необходимость защиты мирного населения и обеспечения прохода гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее в США не поддержали призывы к прекращению огня в секторе Газа.