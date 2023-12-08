В США не поддержали призывы к прекращению огня в секторе Газа

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не поддерживает призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Его слова на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Вуд при этом отметил, что США решительно поддерживают прочный мир, в котором и израильтяне, и палестинцы смогут жить в безопасности.

«Это [немедленное прекращение огня] лишь посеет семена следующей войны, поскольку [радикальное палестинское движение] ХАМАС не желает видеть прочный мир и решение проблемы двух государств», — сказал Вуд.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которых указал на необходимость защиты мирного населения сектора Газа и беспрерывного предоставления гуманитарной помощи.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также признал расхождение между заявленными целями и действиями Израиля в Газе.

В ноябре министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль-Сауд призывал международное сообщество взять на себя ответственность, чтобы остановить действия Израиля в отношении палестинского народа.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.