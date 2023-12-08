Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США не поддержали призывы к прекращению огня в секторе Газа

Дипломат Вуд: США не поддерживают призывы к прекращению огня в секторе Газа

close
100%
John Minchillo/AP

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не поддерживает призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Его слова на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Вуд при этом отметил, что США решительно поддерживают прочный мир, в котором и израильтяне, и палестинцы смогут жить в безопасности.

«Это [немедленное прекращение огня] лишь посеет семена следующей войны, поскольку [радикальное палестинское движение] ХАМАС не желает видеть прочный мир и решение проблемы двух государств», — сказал Вуд.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которых указал на необходимость защиты мирного населения сектора Газа и беспрерывного предоставления гуманитарной помощи.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также признал расхождение между заявленными целями и действиями Израиля в Газе.

В ноябре министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль-Сауд призывал международное сообщество взять на себя ответственность, чтобы остановить действия Израиля в отношении палестинского народа.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами