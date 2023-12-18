Стало известно о внешнеполитических планах Трампа в случае победы на выборах

В случае победы на президентских выборах в США в 2024 году Дональд Трамп планирует назначить на ключевые должности в Пентагоне, Госдепе и ЦРУ лояльных людей, чтобы продвигать изоляционную внешнюю политику. Об этом пишет Reuters.

Как следует из текста, таким образом Трамп планирует внести радикальные изменения в позицию Вашингтона по различным вопросам: от конфликта на Украине до торговых отношений с Китаем.

В материале отмечается, что во время первого президентского срока Трамп «пытался навязать свое порой импульсивное и беспорядочное видение истеблишменту национальной безопасности США», а позже выражал недовольство тем, что высокопоставленные чиновники тормозили, откладывали или отговаривали его от задуманного.

«Президент Трамп пришел к пониманию того, что персонал – это политика… В начале правления его администрации было много людей, которые были заинтересованы в реализации своей собственной политики, а не политики президента», — заявил в беседе с Reuters его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Наличие лояльных Трампу людей позволит продвигать внешнеполитические приоритеты быстрее и эффективнее, чем он мог делать это во время первого президентского срока, сообщили его помощники.

Трамп уже сформировал группу людей, с которыми он регулярно общается и которые имеют значительный внешнеполитический опыт и разделяют его видение, пишет Reuters.

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