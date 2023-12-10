Политолог объяснил, почему Запад боится победы Трампа на выборах

Соединенные Штаты могут начать процедуру выхода из НАТО, если бывший президент США Дональд Трамп победит на выборах в 2024 году. Об этом Lenta.ru рассказал кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков.

По словам эксперта, избиратели уже знают, чего ожидать от Трампа, он перестал быть «котом в мешке», как в 2016 году. Поэтому американцам прекрасно известно, что экс-президент очень скептически относится к участию США в НАТО, в частности — считает нецелесообразным инвестирование того большого количества средств, которые Штаты вкладывают в альянс.

При этом политолог отметил, что политика Трампа во время его первого срока была достаточно противоречива, и ему удалось реализовать далеко не все предвыборные обещания.

Тем не менее, по мнению эксперта, шансы бывшего президента вновь занять пост лидера Штатов на текущий момент достаточно высоки. Это вызывает опасения как в Европе, так и в самих США. Например, по словам нынешнего президента Штатов Джо Байдена, Трамп «представляет множество угроз для этой страны [США]».

Ранее Трамп пообещал не становиться диктатором.