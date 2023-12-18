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Орбан преподнес Эрдогану необычный подарок

Премьер Орбан подарил Эрдогану коня по кличке Аристократ

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Orbanviktor/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время визита в Будапешт коня по кличке Аристократ. Об этом Орбан сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Подарок от одной конной нации другой конной нации: Аристократ, жеребец породы нониус конного завода Мезехедьеш», — говорится в публикации.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров запретил своим подчиненным дарить ему подарки на день рождения. Об этом заявил заместитель председателя кабмина Киргизии Эдиль Байсалов.

«Президент всем нам запретил делать какие-либо подарки, преподношения, восхваления. Человек исключительной скромности. За три года Жапаров доказал, что наш народ не ошибся, выбрав его президентом. Cадыр Жапаров может кому-то нравиться, кому-то нет, но мы все должны желать ему успеха, потому что его успех — это успех всего народа и государства», — сказал Байсалов.

Ранее Лукашенко подарили гранатомет.

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