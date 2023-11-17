Лукашенко подарили гранатомет

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко вручили в подарок гранатомет, когда он посетил 1868-й артиллерийскую базу вооружения в Гомеле. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

«Пополнить ваш арсенал!» — объяснили назначение подарка военные.

В пресс-службе Лукашенко отметили, что президент пользовался ручным противотанковым гранатометом во время службы в армии.

Во время посещения базы белорусский президент осмотрел ремонтные цеха, зоны хранения оружия, а также выслушал доклады от главы минобороны Белоруссии и командира части. Также Лукашенко поручил ускорить работы по импортозамещению артиллерийского вооружения, отметив, что закупать его — «слишком дорогая штука».

17 ноября в графике Лукашенко стоит посещение сразу нескольких мест в Гомеле. Помимо военной базы, белорусский президент уже посетил ПО «Кристалл», которое занимается обработкой алмазов и созданием ювелирных украшений. Он рассказал, что его долгое время просили приватизировать предприятие, однако Лукашенко отказался, так как не хочет потерять специалистов.

Ранее Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина на саммит ОДКБ.