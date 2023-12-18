В Грузии опровергли тайные переговоры с Россией

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что Тбилиси не ведет никаких тайных переговоров с представителями России. Соответствующее заявление он сделал в парламенте из-за участия грузинской делегации в форуме ««Один пояс — один путь», где присутствует РФ, сообщает ТАСС.

«Что касается нашего участия в форуме «Один пояс — один путь», это инициатива, членом которой наряду с Грузией являются в том числе многие страны ЕС. Грузия физически участвует в этом форуме со дня его основания, и в нем также почти всегда участвовала Российская Федерация», — заявил Давиташвили.

Он подчеркнул, что если кто-то хочет представить ситуацию так, будто грузинские власти «вредят интересам страны и ведут какой-то тайный диалог» с Москвой, то это не так.

Заявление прозвучало после того, как в местных СМИ появились кадры ужина в рамках мероприятия, где принимали участие представители разных стран, в том числе Леван Давиташвили и Владимир Путин.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сравнил введение санкций против России с выстрелом в собственную ногу. По его словам, это понимают как граждане страны, так и международные партнеры.

«Если сегодня какой-либо представитель России скажет, что солнце восходит с востока, нам надо сказать, что это не так? Противиться этому? То, что введение санкций является выстрелом в собственную ногу, является истиной, о которой знают все — граждане Грузии, иностранные партнеры», — заявил Папуашвили.

Ранее опрос показал отношение грузин к России.