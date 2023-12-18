Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Грузии опровергли тайные переговоры с Россией

Министр экономики Грузии заявил, что Тбилиси не ведет тайных переговоров с РФ

close
100%
Depositphotos

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что Тбилиси не ведет никаких тайных переговоров с представителями России. Соответствующее заявление он сделал в парламенте из-за участия грузинской делегации в форуме ««Один пояс — один путь», где присутствует РФ, сообщает ТАСС.

«Что касается нашего участия в форуме «Один пояс — один путь», это инициатива, членом которой наряду с Грузией являются в том числе многие страны ЕС. Грузия физически участвует в этом форуме со дня его основания, и в нем также почти всегда участвовала Российская Федерация», — заявил Давиташвили.

Он подчеркнул, что если кто-то хочет представить ситуацию так, будто грузинские власти «вредят интересам страны и ведут какой-то тайный диалог» с Москвой, то это не так.

Заявление прозвучало после того, как в местных СМИ появились кадры ужина в рамках мероприятия, где принимали участие представители разных стран, в том числе Леван Давиташвили и Владимир Путин.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сравнил введение санкций против России с выстрелом в собственную ногу. По его словам, это понимают как граждане страны, так и международные партнеры.

«Если сегодня какой-либо представитель России скажет, что солнце восходит с востока, нам надо сказать, что это не так? Противиться этому? То, что введение санкций является выстрелом в собственную ногу, является истиной, о которой знают все — граждане Грузии, иностранные партнеры», — заявил Папуашвили.

Ранее опрос показал отношение грузин к России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами