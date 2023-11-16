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Опрос показал отношение грузин к России

IRI: 77% грузин воспринимают Россию как политическую угрозу для страны

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Irakli Gedenidze/Reuters

Большинство граждан Грузии воспринимают Россию как наибольшую политическую угрозу для страны, следует из опроса Международного республиканского института (IRI).

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, какая страна представляет для Грузии наибольшую политическую угрозу.

77% участников исследования назвали Россию, 12% выбрали Турцию, еще 9% опрошенных воспринимают главной политической угрозой Соединенные Штаты.

Опрос проводился в формате интервью с респондентами с 14 сентября по 14 октября 2023 года. В исследовании приняли участие 1200 граждан Грузии, отмечается в материале.

До этого бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после смены власти в республике процедура выдачи гражданам РФ вида на жительство будет отменена.

По его словам, действующая в Грузии власть принимает граждан России не в качестве туристов, а в качестве постоянных жителей. Такое развитие событий неприемлемо, считает Саакашвили.

Ранее в Грузии высказались о требованиях ввести санкции против России.

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