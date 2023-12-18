Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил властям Украины на случай прекращения поддержки со стороны стран Запада незамедлительно приступить к реализации «плана Г» — покинуть страну и оставить украинцев в покое. Его словам приводит РИА Новости.

Накануне советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Киев в случае отсутствия помощи от Запада будет обращаться к плану «Б» — внутренним заимствованиям.

«Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к «плану Г», так как их план «Б» заведомо провальный», — сыронизировал Шеремет.

По его словам, у Украины нет никаких внутренних резервов и запасов, поскольку страна является банкротом, а действующее руководство способно «лишь грабить украинский народ» и продавать иностранным компаниям земли и ресурсы.

Шеремет подчеркнул, что «План Г» означает для президента Владимира Зеленского и его союзников незамедлительный выход из Украины. Парламентарий считает, что такой исход событий позволит украинскому народу развиваться и процветать в дружбе с Россией.

На прошлой неделе лидеры Евросоюза не смогли согласовать пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд, поскольку инициативу заблокировала Венгрия.

Газета Financial Times сообщила, что ряд политиков в Европейском союзе рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.