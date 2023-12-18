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Премьер Белоруссии заявил, что экономики стран СНГ вернулись к росту

Премьер Белоруссии Головченко: страны СНГ вернулись на путь экономического роста

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) вышли на траекторию экономического роста, несмотря на внешнее давление со стороны Запада. Об этом на заседании Совета глав правительств СНГ в Москве заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, его слова приводит агентство БелТА.

«Приятно отметить, что в 2023 году все наши страны смогли вернуться на траекторию роста, несмотря на колоссальное внешнее давление, оказываемое на ряд государств СНГ», — заявил белорусский премьер.

Как отмечается в сообщении агентства, по итогам девяти месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2022 года ВВП стран СНГ вырос более чем на 2%.

Премьер-министр Белоруссии Головченко ранее прибыл в Москву, чтобы поучаствовать в мероприятиях в рамках заседания Совета глав правительств Союза независимых государств (СНГ).

До этого президент России Владимир Путин призвал страны Содружества Независимых Государств максимально сохранить и обогатить общее многонациональное достояние.

В ноябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о попытках внешних сил испортить взаимоотношения России со странами СНГ.

Ранее Путин заявил премьерам стран СНГ о важности борьбы с фальсификацией истории.

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