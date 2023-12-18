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В США заявили, что Нетаньяху «закрыл дверь» усилиям по созданию государства Палестина

Сенатор Ван Холлен: Нетаньяху не хочет решать конфликт на основе двух государств

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Ronen Zvulun/Reuters

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «закрыл дверь» усилиям по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке путем создания двух государств после окончания боевых действий. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC.

»[Нетаньяху] продолжает ослаблять Палестинскую национальную администрацию — это организация, которая признала право Израиля на существование десятилетия назад», — заявил Сенатор.

По его словам, вместо того, чтобы попытаться добиться мирного решения или «предотвратить изменение условий на местах с помощью дополнительных поселений, чтобы обеспечить решение о сосуществовании двух государств», он закрыл дверь усилиям по созданию независимой Палестины.

До этого Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашения между Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА) в Осло о создании палестинского самоуправления были «роковой ошибкой».

«Я горжусь тем, что предотвратил создание палестинского государства, потому что сегодня все понимают, каким могло быть это палестинское государство, теперь, когда мы увидели его в секторе Газа. Все понимают, что произошло бы, если бы мы поддались международному давлению и создали подобное государство в Иудее и Самарии, вокруг Иерусалима и на окраине Тель-Авива», — сказал Нетаньяху.

Ранее в Британии заявили, что методы Нетаньяху будут разжигать конфликт с Палестиной 50 лет.

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