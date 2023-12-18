Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии считают, что методы Нетаньяху будут разжигать конфликт с Палестиной 50 лет

Экс-глава МО Британии Уоллес: конфликт в Газе будет разжигаться еще 50 лет

close
100%
Global Look Press

Бывший глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что тактика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет разжигать палестино-израильский конфликт еще 50 лет. Такое мнение он высказал в своей статье для британской газеты The Telegraph, передает РИА Новости.

Как пишет Уоллес, ошибка Нетаньяху заключалась в том, что он пропустил нападение боевиков палестинской группировки ХАМАС на Израиль.

По его мнению, методы израильского премьера не решат проблему с ХАМАС.

«Более того, я считаю, что его тактика будет разжигать конфликт еще 50 лет», — заявил он, выразив мнение, что стратегия Нетаньяху ослабляет Израиль.

17 декабря Нетаньяху заявил, что соглашения между Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА) в Осло о создании палестинского самоуправления были «роковой ошибкой».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами