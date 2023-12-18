В Британии считают, что методы Нетаньяху будут разжигать конфликт с Палестиной 50 лет

Бывший глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что тактика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет разжигать палестино-израильский конфликт еще 50 лет. Такое мнение он высказал в своей статье для британской газеты The Telegraph, передает РИА Новости.

Как пишет Уоллес, ошибка Нетаньяху заключалась в том, что он пропустил нападение боевиков палестинской группировки ХАМАС на Израиль.

По его мнению, методы израильского премьера не решат проблему с ХАМАС.

«Более того, я считаю, что его тактика будет разжигать конфликт еще 50 лет», — заявил он, выразив мнение, что стратегия Нетаньяху ослабляет Израиль.

17 декабря Нетаньяху заявил, что соглашения между Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА) в Осло о создании палестинского самоуправления были «роковой ошибкой».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.