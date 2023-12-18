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В кабинете помощника Залужного нашли прослушку

Прослушивающее устройство найдено в кабинете помощника главкома ВСУ Бушуева

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Reuters

Прослушивающее устройство было обнаружено в кабинете помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Константина Бушуева. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Прослушку также нашли в кабинете личного помощника главкома Залужного — Константина Бушуева», — говорится в сообщении издания.

До этого служба безопасности Украины (СБУ) 17 декабря завела уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации после обнаружения прослушивающих устройств в офисе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

На этой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что заседания ставки верховного главнокомандующего ВСУ проходят с ожесточенными дискуссиями между президентом страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным.

Ранее бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя информацию об обнаружении прослушивающего устройства у главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, заявила, что уже имели место утечки секретной информации из военных штабов.

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