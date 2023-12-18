СБУ возбудила уголовное дело после обнаружения прослушки у Залужного

Служба безопасности Украины (СБУ) 17 декабря завела уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации после обнаружения прослушивающих устройств в офисе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом пишет издание «Известия».

В заявлении СБУ в Telegram-канале говорится: «СБУ открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по части 2 статьи 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины».

Представители СБУ уточнили, что устройства для прослушки были найдены не в самом кабинете главнокомандующего, а в одном из помещений, которое могло быть использовано им в будущем.

По предварительным данным, обнаруженное устройство для слежки находилось в нерабочем состоянии. При обыске сотрудники СБУ не обнаружили средств накопления информации и удаленной передачи данных. В СБУ заявили об изъятии прослушивающего устройства для последующей экспертизы.

Также вечером того же дня стало известно о наличии устройств для прослушки в офисе Залужного. Сообщалось, что эти средства изготовлены из неустановленных элементов, что затрудняет определение установщика.

На этой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что заседания ставки верховного главнокомандующего ВСУ проходят с ожесточенными дискуссиями между президентом страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным.

Ранее стало известно, что конфликт между Зеленским и Залужным возник в результате провала контрнаступления. Согласно информации издания The Economist, отношения между президентом и главнокомандующим оцениваются как крайне напряженные.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.