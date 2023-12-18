Экс-замминистра обороны Украины Маляр: из штабов ВСУ утекает секретная информация

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя информацию об обнаружении прослушивающего устройства у главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, заявила, что уже имели место утечки секретной информации из военных штабов. Об этом экс-чиновница написала в своем Telegram-канале.

По словам Маляр, на Украине все понимают, что имеется вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому эту возможность всегда надо учитывать при общении.

Она подчеркнула, что уже не раз военная тайна становилась публичной после того, как из из штабов происходил слив секретной информации.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что в одном из помещений, которое главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог использовать для работы, было обнаружено прослушивающие устройство. Отмечается, что СБУ открыла уголовное дело по статье «незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации».

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.