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В СФ заявили о мониторинге попыток вмешательства в выборы президента

Климов: в СФ образована группа по отслеживанию попыток вмешательства в выборы

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Совете Федерации основана мониторинговая группа по отслеживанию попыток вмешательства в выборы президента Российской Федерации. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Он уточнил, что специализированная группа начала свою работу на следующий день после принятия решения об объявлении даты выборов — 9 декабря.

«Мониторинговая группа будет в постоянном режиме до подведения итогов выборов проводить мониторинг в рамках наших компетенций, компетенций нашей комиссии», — сказал Климов.

До этого директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин заявлял, что «Единая Россия» выступила за консолидацию граждан России и всех патриотических сил вокруг президента страны Владимира Путина. Политолог напомнил, что «Единая Россия» — это партия большинства, которая действительно объединяет большое количество сторонников, поддерживающих основной курс партии.

Ранее Медведев отметил, что президентские выборы — главное политическое событие в стране.

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