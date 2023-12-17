В Италии считают, что процесс исламизации несовместим с ценностями Европы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в Европе идет процесс исламизации, который далек от европейских ценностей. Об этом сообщает Hindustan Times.

«Исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где действует шариат. В Европе идет очень далекий от ценностей нашей цивилизации процесс исламизации», — сообщила Мелони.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон считает, что без мигрантов Европа будет парализована. По его мнению, без мигрантов Европа пострадала бы, стала бы парализована, если бы они перестали работать в Евросоюзе.

Юханссон считает, что миграцией можно управлять, она не должна пугать. Он подчеркнул, что с данным аспектом могут быть проблемы и вызовы, но Евросоюз с ними справляется, потому что ему нужна миграция.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о связи между нелегальной миграцией в Европейский союз (ЕС) и ростом террористической угрозы в объединении.

По ее словам, европейским государствам необходимо осознавать риск «радикализации зачастую нелегальных мигрантов».

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.