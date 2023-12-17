В США увидели сигнал в словах Путина о Киссинджере

Журналисты американского журнала Newsweek Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл заявили в своей статье, что слова президента России Владимира Путина о том, что с именем американского политика и дипломата Генри Киссинджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, улучшившая отношения между США и СССР, стали сигналом для Соединенных Штатов к улучшению отношений между странами.

«Это заявление было очень четким приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом», — говорится в публикации.

Журналисты также указали, что Запад поддержал проигравшую сторону в ненужном конфликте на Украине. Теперь вопрос заключается в том, на какие отношения с Москвой может рассчитывать Вашингтон и их союзники, добавили они.

До этого Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, которого не стало 30 ноября в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте.

Глава российского государства рассказал, что много раз лично общался с Генри Киссинджером. Путин отметил, что экс-госсекретарь США был выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем, и на протяжении многих десятилетий он имел заслуженный авторитет во всем мире.

По словам президента, с его именем неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности и выйти на важнейшие советско-американские договоренности.

Ранее Путин заявил о готовности России выстраивать отношения с США.