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Помощника сенатора США уволили за съемки порно в конгрессе

Politico: снимавшего порно в конгрессе США помощника сенатора уволили

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Jonathan Ernst/Reuters

Младшего помощника сенатора США Бена Кардина по имени Эйдан Маэсе-Черопски, которого поймали на съемке гей-порно в зале заседаний верхней палаты конгресса, уволили. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на заявление офиса Кардина.

«Эйдан Маэсе-Черопски больше не работает в сенате США», — сообщили представители сенатора.

По данным газеты, 15 декабря Черопски опубликовал в соцсети по поиску работы запись о том, что в прошлом он совершал недальновидные поступки, однако любит свою работу и «не проявил бы неуважения к рабочему месту».

Кроме того, бывший помощник сенатора назвал попытки очернить его действия сфабрикованными и заявил, что рассмотрит вариант с обращением в суд.

О том, что сотрудник сената снимал гей-порно со своим участием в зале верхней палаты конгресса, написало Daily Caller в распоряжение которого попала соответствующая видеозапись. Она появилась в соцсети в частной группе для «геев, занимающихся политикой».

Ранее сообщалось о том, что в Теннесси у гражданина США нашли видеозаписи изнасилований более 50 женщин и 5 тыс. фото детской порнографии.

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